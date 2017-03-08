李元簇辭世 宋楚瑜淚眼懷念為國貢獻
前副總統李元簇今天辭世，親民黨主席宋楚瑜傍晚趕赴苗栗弔唁，他推崇李元簇為國貢獻良多，回憶起兩人相處點滴，不禁落淚感嘆，「這位長者給我很多啟發，我在這邊懷念他」。
李元簇今天凌晨在苗栗頭份家中安詳辭世，享壽94歲，下午靈堂已布置完成，親民黨主席宋楚瑜傍晚5時前往弔唁，離開前接受媒體訪問，對李元簇表達無限的哀思與懷念，甚至一度感傷落淚。
宋楚瑜指出，他經常向李元簇請益，1個多月前再次前往，除了問候請安，同時報告去祕魯參加亞太經濟合作會議（APEC）會議的所見所聞，當時李元簇身體雖然已經非常不舒服，仍非常誠懇下床到客廳接見他，沒想到那是最後一次拜會。
宋楚瑜推崇李元簇是對國家貢獻最多的副總統，其中特別強調，民國80年修憲時，憲法增修條文前言開宗明義第一句話「為因應國家統一前之需要」，便是出自李元簇手筆，就此定下修憲的基本原則和方向。
他說，李元簇在擔任國家重要職務時，有許多重要的基本看法，卻從不在外隨便發言，外界稱為「沒有聲音的副總統」，事實上，李元簇非常有耐心溝通，仔細聽很多人的意見，默默耕耘，也因為如此，台灣當年「萬年國會」能夠平順地「寧靜革命」完成，李元簇功不可沒。1060308
(中央社)
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