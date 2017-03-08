宜花山老鼠聯手盜伐林木 警逮8嫌
以葉姓男子為首的山老鼠集團，結合宜蘭與花蓮的山老鼠，盜伐珍貴一級國有林木。檢警經過半年追查，昨天順利收網，逮捕8名嫌犯，全案移送法辦。
宜蘭縣警察局羅東分局今天說，以葉姓男子為首的山老鼠集團，經常到縣內大同鄉盜伐林木，並結合宜蘭、花蓮縣其他山老鼠，合作盜伐珍貴一級國有林木，之後再由西部及花蓮地區的木工廠加工整理，銷贓販售牟取暴利，嚴重破壞國土保育及森林資源。
警方表示，宜蘭地方法院檢察署之後組成專案小組指揮相關單位偵辦，進行佈線與偵查長達半年之久，昨天見時機成熟，兵分多路於宜蘭、花蓮及彰化等地，逮捕葉嫌等8名嫌犯，起出紅檜茶盤3個、扁柏1支、紅檜漂流木4支、扁柏板材20片及十字弓1支、箭23支等證物。全案依違反森林法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。
警方說，在過去偵辦期間，專案小組成員不時日以繼夜前往宜蘭以外其他縣市偵蒐，掌握山老鼠生活作息，並配合盜伐集團作案習性，忍受高山酷寒及冬季溼冷氣候，雖葉嫌等人十分狡猾且生性多疑，不時故佈疑陣，增加查緝困難度，但最後還是將他們逮捕，順利瓦解這群山老鼠盜伐集團。1060308
(中央社)
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