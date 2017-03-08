官員婚外情還升官 僑委會：已處分

媒體報導指剛接任僑委會美國西雅圖僑教中心主任的陳敏永，疑發生婚外情還屢屢升官。僑委會今天表示，事件是發生在陳敏永任職於外交部期間，已處分申誡1次，也沒有屢屢升官。

壹週刊報導，陳敏永2015年任職外交部大阪辦事處期間，上班日用通訊軟體跟有夫之婦談情說愛，還有大膽露骨的性話題。該女丈夫向外交部檢舉，不過陳敏永不但未當面道歉，還要脅其不准再到外交部、僑委會等單位檢舉，否則就要寫黑函給該女的公司。

僑委會表示，事件發生於2015年5月間，陳敏永當時任職外交部，經外交部調查後，於同年6月11日處分記申誡1次，陳敏永於同年8月19日調至僑委會服務。

僑委會說，由於陳敏永已遭外交部處分，基於一事不兩罰，僑委會不會再就同一行為予以懲處，但將要求陳敏永嚴加約束自身行為，以維外交人員聲譽。

僑委會說明，媒體報導指陳敏永行為不檢卻還屢屢升官，但陳敏永派駐海外工作，其職務均為一等僑務秘書，並沒有屢屢升官。1060308

(中央社)