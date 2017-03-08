澎湖縣警局望安分局主動出擊 查獲毒品

繼年初分別逮捕2名毒品通緝犯後，澎湖縣警察局望安分局幹員主動出擊，持台灣澎湖地檢署開立之拘票與搜索票，於5日赴七美鄉查緝毒品犯罪。

由於拘提對象漁船出海捕魚並赴台南安平港販賣魚貨，經過2日的埋伏等待，該船於6日下午返回七美港口碼頭，即會同七美安檢所、七美分駐所兵分二路搜索漁船與拘提對象住家，起出二級毒品安非他命2包，毛重2.4公克與吸食器具，對於拘提對象初步篩檢尿液亦呈現陽性反應。全案於7日上午在澎湖海巡隊巡防艇的協助下，冒著九級風浪將犯嫌戒護至澎湖地檢署歸案。

望安分局表示，望安、七美地區雖治安單純，但不法分子染上毒癮並從台灣地區購買毒品回離島地區施用之狀況偶有所聞。為落實貫徹政府反毒品、營造無毒家園之政策理念，除加強辦理毒品犯罪預防宣導工作外，望安分局亦將動員所有警力全力查緝毒品犯罪，以杜絕毒品入侵純樸的離島地區。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)