澎湖縣警局望安分局主動出擊 查獲毒品
繼年初分別逮捕2名毒品通緝犯後，澎湖縣警察局望安分局幹員主動出擊，持台灣澎湖地檢署開立之拘票與搜索票，於5日赴七美鄉查緝毒品犯罪。
由於拘提對象漁船出海捕魚並赴台南安平港販賣魚貨，經過2日的埋伏等待，該船於6日下午返回七美港口碼頭，即會同七美安檢所、七美分駐所兵分二路搜索漁船與拘提對象住家，起出二級毒品安非他命2包，毛重2.4公克與吸食器具，對於拘提對象初步篩檢尿液亦呈現陽性反應。全案於7日上午在澎湖海巡隊巡防艇的協助下，冒著九級風浪將犯嫌戒護至澎湖地檢署歸案。
望安分局表示，望安、七美地區雖治安單純，但不法分子染上毒癮並從台灣地區購買毒品回離島地區施用之狀況偶有所聞。為落實貫徹政府反毒品、營造無毒家園之政策理念，除加強辦理毒品犯罪預防宣導工作外，望安分局亦將動員所有警力全力查緝毒品犯罪，以杜絕毒品入侵純樸的離島地區。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。