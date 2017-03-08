《漫漫回家路》 10日高雄電影公益映演
台灣世界展望會與甲上娛樂公司合作，10日晚上7點在高雄大遠百威秀影城，舉辦「漫漫回家路─終止兒童受暴，你我挺身做到」電影公益映演，只要民眾至台灣世界展望會官網，為「終止兒童受暴」行動捐款350元，即可獲贈公益場票券1張，捐款款項將全數投入相關兒童保護工作，歡迎共襄盛舉愛心購票。
由真人真事改編、入圍奧斯卡六項大獎的《漫漫回家路》，3月3日在台灣上映，短短4天全台票房逼近400萬，感動口碑持續沸騰；展望會邀請南部地區民眾一同關懷身處暴力之下兒童的處境與需求。
電影《漫漫回家路》講述1名5歲印度男孩與家人失散，流浪至加爾各答街頭卻無法與人溝通，輾轉為澳洲養父母領養，長大成人後憑藉片段記憶與對家人的無盡思念，踏上8500公里尋根之旅的故事。
男主角戴夫帕托繼「貧民百萬富翁」後，再次精湛演繹孕育自艱困環境的堅韌生命力，女主角魯妮瑪拉多年來更投身非營利組織服務，援助非洲肯亞孤兒，加上影后妮可基嫚與小演員桑尼帕瓦亮眼的演出，將為觀眾帶來最深刻的感動。
(中時)
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