看院線片，這裏百元有找

台中秀泰廣場站前店S1館、S2館即將在3月9日12：00盛大開幕。(馮惠宜攝)

台中秀泰影城開幕首二日祭出「99元看電影活動」。(馮惠宜攝)

S2館2F則為大台中消費者帶來秀泰集團首創的「新文創概念空間——「Petite Étude小書房」，運用時間、森林和書頁的意象，打造出強烈的空間感。(馮惠宜攝)

係金Ａ，看院線片9、10兩日到台中秀泰影城只要99元，歷經一個多月試營運，台中秀泰廣場站前店S1館、S2館即將在3月9日12:00盛大開幕，開幕首二日祭出「99元看電影活動」，預估每日將售出1600張99元電影票，唯限當日使用；另開幕期間也規劃單日消費滿千元抽汽車、IPONE等好禮的滿額抽活動。

秀泰集團進駐台中東區，以影城為號召S1、S2兩館，共計17廳，是目前台中地區影廳數最多的影城，其中S1館還設有台中第一大的4K雷射巨幕影廳，高約15米、寬約22米，並獨家引進全台中第一台4K雷射投影機，搭配陣列式揚聲器，與日本頂級商務艙雙扶手座椅，打造視覺、聽覺、感覺，三感一次滿足的觀影極致享受！

在售價方面，秀泰2D票價280元，略低於華納、新光影城，唯巨幕影廳則需加價50元；開幕大手筆祭出99元優惠票價，已造成年輕族群熱議，還有不少大學生表示「翹課也要來看電影。」

(中時)