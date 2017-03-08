中興通訊砸近9億美元代價 與美達成和解

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遭美國封殺1年的中興通訊，決定與美國政府達成和解協議，將付出慘痛代價，高達8.92億美元罰款，並恢復自由身，從美國解除出口管制，今後中興通訊產品可望自由輸美。不過，大陸外交部長王毅在兩會記者會上回擊，大陸政府一向反對外國政府對大陸企業進行單邊制裁，並持續關注陸企在海外是否受到不公平待遇。

(旺報)