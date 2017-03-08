大陸半導產業商機大 引爆中外投資高潮

為降低對外國晶片的依賴，大陸近年來全力發展半導體產業，甚至動用國家資金大力扶持，並且積極進行海外併購計畫，不料卻頻遭各國的層層封鎖。但是大陸每年需要進口上兆元人民幣的晶片，又吸引海內外業者爭食這塊肥肉市場，也為大陸整個半導體產業帶來投資高潮。

(旺報)