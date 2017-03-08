林全赴宜蘭溝通 北宜直鐵現曙光？

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行政院長林全赴宜蘭與地方討論北宜直鐵一事，閉門會議近3小時，仍無明確答案。（簡榮輝攝）

行政院長林全赴宜蘭與地方討論北宜直鐵一事，閉門會議近3小時，仍無明確答案。（簡榮輝攝）

儘管北宜直鐵興建案仍無具體答案，交通部長賀陳旦(中)向宜蘭代理縣長吳澤成(右)、立委陳歐珀(左1)允諾在宜蘭建構智慧交通資訊平台。（簡榮輝攝）

交通部長賀陳旦(右)與宜蘭代理縣長吳澤成(左)討論在宜蘭建構智慧交通資訊平台相關事宜。（簡榮輝攝）

行政院長林全今(8日)赴宜蘭縣與宜蘭代理縣長吳澤成、立委陳歐珀以及「東部快鐵促進會」成員討論北宜直鐵事宜，儘管未有具體結論。不過，隨行的交通部長賀陳旦允諾，將在宜蘭建構智慧交通資訊平台以及國5側車道下設立交通管控中心，以管理面來減輕宜蘭交通負擔。

外界好奇「北宜直鐵究竟蓋不蓋？」行政院長林全、交通部長賀陳旦今天專程到宜蘭，與宜蘭代理縣長吳澤成、立委陳歐珀以及「東部快鐵促進會」幹部成員會面，聽取地方對於北宜直鐵的需求意見。車隊抵達後，林全微笑不語地進入會議室，媒體緊接著詢問賀陳旦「部長有沒帶來好消息？」只見賀陳旦回應「每天都有好消息啊。」讓大家充滿想像空間。

行政院發言人徐國勇於會後表示，此行主要是與地方溝通，並無具體結論，院長聽取許多在地聲音，將與交通部再進行討論。

據與會人士轉述，林全於會中要求大家不要懷疑政府解決東部交通問題的決心，尤其是雪隧開通後的塞車以及日後蘇花改通車的問題，宜蘭希望將北宜直鐵預算納入「前瞻基礎計畫」，但是政府政策不能先射箭再畫把，因此前來聽取地方意見。

此外，林全也認為，就算開通北宜直鐵，是否能夠捷運化？能夠轉移多少運量也需要足夠佐證數據來評估。

東部快鐵促進會會長陳正曜認為，會議中雖然各說各話，但是，院長並未直接表明不蓋北宜直鐵，所以結果是正面的！以樂觀態度看待此次會議。

宜蘭代理縣長吳澤成表示，宜蘭現階段面對的交通壅塞問題，需要北宜直鐵與宜蘭鐵路高架捷運化相互配合才能徹底解套，看得出來院長有重視北宜直鐵、鐵路高架計畫案，並且也有解決問題的決心，院長都表達出決心與關心，應該是好消息。

立委陳歐珀提到，林全承諾會解決東部交通問題，宜蘭人應該團結一致，積極與中央溝通，希望早日興建北宜直鐵。

儘管林全此行未有具體結論，但是賀陳旦也帶來另個好消息，允諾將在宜蘭建構智慧交通資訊平台以及國5側車道下設立交通管控中心，希望先以管理面來減輕宜蘭交通負擔。

(中時)