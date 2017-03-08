韓政府如期推部署薩德 在野：侵犯主權
對於美軍以運輸機將部分「薩德」裝備運進南韓，並啟動在南韓境內部署「薩德」進程一事，南韓在野民主黨黨魁秋美愛今天表示，「這是對國會的正面挑戰，明確地侵犯主權。」
南韓媒體報導，秋美愛在民主黨最高委員會議強調，「原計劃今年12月部署的『薩德』，如此倉促地運進韓國，可說是為因應可能提早舉行的總統大選，讓下屆政府無法討論部署與否。」
秋美愛表示，「部署『薩德』一事，必須要通過國會的批准程序，將傾力推動將部署『薩德』一事成為國會審議的方案。」
韓聯社報導，秋美愛表示，韓美軍事同盟的核心並不在於部署薩德系統，但卻秘密地在夜半裡部署於韓國，這是極其明確的侵犯主權。
南韓代總統黃教安今天出席軍校應屆畢業生軍官聯合授銜儀式時表示，應如期推進「薩德」入韓進程，以應對來自北韓的核威脅，並提高應對網路攻擊、恐怖襲擊的能力。1060308
(中央社)
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