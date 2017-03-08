女力崛起 大陸女性成旅遊消費主力
大陸網站公布女性出遊意願報告指出，中國大陸女性越來越願意在旅遊上花錢。去年女性旅遊者的比例達到54%，高於男性，最愛的出國地點是泰國、日本。
大陸旅遊網站攜程旅遊發布「2017中國女性出遊意願及行為報告」發現，旅遊消費已經超過網購和奢侈品，成為大陸女性休閒娛樂消費首選，8成女性認為旅遊比奢侈品更有價值。
界面新聞引述這份報告指出，2016年攜程旅遊網上的旅遊數據顯示，女性人數占54%，超過男性。今年有80%的大陸女性計畫出遊1到3次，超過70%在旅遊花費上超過人民幣1萬元（約台幣4萬4780元），高於男性的61%。
另一家旅遊網站眾信旅遊與問卷網的聯合調查則發現，20到30歲的大陸女性最捨得在旅遊方面花錢，平均單價超過2萬元。
調查也發現，大陸女性在出遊的旅伴選擇上，比起另一半，更願意選擇和家人、朋友同行，選擇和閨蜜出遊的比重高達51%；自由行的比例也在增加，70%的女性更嚮往自由行，僅管實際執行時仍有52%女性選擇跟團旅遊。1060308
(中央社)
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