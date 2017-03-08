百萬小學堂智囊團長大了 合體張小燕

藝人張小燕節目「小燕有約」邀當年「百萬小學堂」小學生智囊團合體，談起印象最深刻答題經驗，小西瓜是登場第1集就答錯；丁丁幫藝人張榕容答對題目，還獲張榕容獻吻。

張小燕2008年10月至2012年3月主持節目「百萬小學堂」，節目中小學生智囊團對來賓呼喊「選我、選我、選我」畫面，讓人印象深刻。

「小燕有約」邀當年的小學生智囊團成員大力（本名陳力齊）、葉子（本名李葉）、容容（本名吳欣容）、丁丁（本名徐浩軒）、小西瓜（本名廖書嫻）上節目，與張小燕合體敘舊。

張小燕坦言當初主持「百萬小學堂」內心很忐忑，一直擔心這群小學生會怕她，不敢自由說話，現場直接玩怕不怕她的真心話，見大家異口同聲說「不會」，她才鬆口氣。

談到印象最深刻答題經驗，大力笑認是節目第1個零分；向來給人資優生形象的小西瓜，維持一貫靦腆表情表示，登場第1集就答錯；葉子最有印象是被藝人蕭敬騰公主抱；威力直呼害藝人鄭元暢答錯時，超怕現場粉絲生氣。

丁丁表示，幫張榕容答對題目，張榕容開心親了他，現在想起來還是很害羞；容容想起害藝人孫越及已故藝人陶大偉答錯，她在鏡頭前大哭，當張小燕看到好友陶大偉出現在回顧畫面，忍不住鼻酸哽咽。

身為「百萬小學堂」第1個畢業生，威力提到當時畢業感言是「謝謝小燕姐，一直以來，在節目中做那麼多哏給他」；張小燕自嘲主持這麼久，頭一回被人這樣感謝，看到當年小學生智囊團都有很好發展，讓她相當欣慰。1060308

(中央社)