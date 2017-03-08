房屋產權到期 陸國土部長：將公布法律

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對於房屋70年產權到期後如何續期問題，中國大陸國土資源部部長姜大明今天表示，將會公布到期後續期的法律安排。

新京報報導，姜大明下午在大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議「部長通道」上表示，將公布住宅建設用地等土地使用權到期後續期的法律安排，推動形成全社會對公民財產長久受保護的穩定預期。

姜大明表示，在相關法律安排公布前，少數地方遇到的房屋、住房土地使用權到期的問題，有關部門已在去年年底提出過渡性解決方案，即不需提出續期申請，不需繳納相關費用，正常辦理交易、登記手續。1060308

(中央社)