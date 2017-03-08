陸三大比特幣交易平台 續暫停提幣

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中國大陸三大比特幣交易平台今天同時公告，繼續暫停比特幣提幣。

香港中通社報導，火幣網、OKCoin幣行、比特幣中國下午同時公告，根據監管部門「比特幣交易平台不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規」的要求，近1個月來，3家交易平台根據政策積極研發和升級系統，並借鑒全球監管經驗，同時與業界同行探討制定行業標準，制定自律制度。

公告說，3家平台一旦獲得監管機構認可，即可恢復提幣業務。

據澎湃新聞，OKCoin幣行和火幣網等2月9日先後公告，聲明全面暫停比特幣提現業務，預期暫停時間為1個月。

火幣網、OKCoin幣行是中國大陸境內交易量最大的兩家比特幣交易所，也是今年1月被中國人民銀行（大陸央行）進駐檢查的第一批比特幣交易所。1060308

(中央社)