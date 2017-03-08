陸港澳辦主任：盼選出符中央要求特首

中國大陸港澳事務辦公室主任王光亞今天說，對於香港行政長官選舉，除了中央一貫的4個標準外，也希望這次選舉能依法、依規順利進行，選出「符合中央要求」的行政長官人選。

中國大陸第12屆全國代表大會第5次會議下午舉行第2次全體會議，與會的王光亞在傍晚會後接受媒體採訪時，作上述表示。

王光亞說，香港行政長官選舉「事關中央事權」，中國大陸中央對選舉表示關注，這是「情理之中的事情，無可厚非的事情，也是中央的職責所在」。

他表示，中國大陸中央對香港行政長官有個一貫的4個標準：愛國愛港、中央信任、有管制能力、港人擁護，並希望這次選舉能依法、依規順利進行，選出「符合中央要求」的行政長官人選。

王光亞還說，中國大陸中央政府及香港特區將舉行一系列活動「慶祝回歸」，目的是「彰顯『一國兩制』實踐取得的巨大成就」，並展示中央政府和全國各界人民「對香港的支持和關愛」，同時激勵香港社會各界在「愛國愛港的旗幟」下團結奮進。1060308

(中央社)