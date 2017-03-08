馬航MH370家屬在美國提告波音公司

馬來西亞航空公司MH370客機失蹤今天滿3週年，44名乘客家屬已在美國南卡羅來納州地方法院提告波音公司，並歸咎客機一連串的故障是導致失事的原因，但並未提出索賠金額。

「星洲網」今天報導指出，44名MH370客機乘客的家屬3日提告波音公司，列舉失蹤的MH370波音777客機可能有7種故障，使機組人員可能在電子組件起火及機艙失壓下失去意識，導致應答器無法傳輸數據，進而使得客機從雷達上消失，最終燃料耗盡墜海。

訴狀指出，長時間搜索使馬航及家屬面對前所未有的經濟及非經濟損失，身體、心理及精神上也承受龐大的壓力及悲痛，不過，他們沒有提出具體的索賠數額。

2014年3月8日，載有239人的MH370客機從吉隆坡飛往北京途中失聯。搜索至今沒有重大發現，大馬、澳洲及中國大陸政府今年1月宣布結束在南印度洋的搜索工作。1060308

(中央社)