世衛：是否邀台參與WHA 需進一步了解
世界衛生組織（WHO）官員今天表示，關於今年是否仍邀請台灣出席「世界衛生大會（WHA）」一事，目前沒有回應，需要進一步向相關單位了解。
據了解，台灣方面就參與WHA大會，已數度與WHO相關人士見面，也向這位長年處理台灣參與WHA事務的人士表達，希望WHA邀請函上不要加註不必要的政治文字；目前得到的回答是，很清楚台灣的立場，但「目前無法承諾，時間還早」，目前雙方正持續溝通中。
有關今年是否能第9度獲邀以觀察員身分出席WHA，外交部先前表示，已向WHO秘書處官員表達希望循例受邀的立場。
中央社記者今天致電WHO媒體部門官員，這名官員表示，今年是否邀請台灣出席「世界衛生大會（WHA）」一事，目前沒有回應，她需要進一步向相關單位了解。
WHO即將在本月陸續寄發WHA邀請函，台灣為爭取持續參加，透過友邦及理念相近國家向WHO表達的策略已在進行中。
WHO去年寄發的邀請函與往年不同，有加註「聯合國2758號決議」以及中國大陸所主張的「一中原則」，涉外人士向中央社分析，除了WHO現任幹事長仍是中國香港籍的陳馮富珍外，近日中國大陸國台辦主任張志軍對台灣出言恐嚇、充滿惡意，增添今年參與WHA的困難度，但相關部會會持續努力。1060308
(中央社)
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