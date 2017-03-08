疑視線不佳 國光客運輾路人送醫

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我要評比

宜蘭市校舍路今天晚上發生車禍，1部國光客運在轉彎時疑似沒有注意，造成1名行人被客運後輪輾壓昏迷送醫，警方已展開調查。

據了解，這起車禍發生在晚間近7時，1部國光客運在宜蘭市校舍路與林森路交叉路口要轉彎時，1名行人被客運後輪輾壓，當場昏迷，隨後送醫。

車上乘客表示，當時他坐司機後面，客運在左轉時曾感覺車子晃動一下，司機就因此停車。

國光客運司機說，當時天黑視線不佳，傷者是撐傘要過馬路，之後發生意外。1060308

(中央社)