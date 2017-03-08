朴槿惠彈劾案完結篇 憲法法院10日公布

我要評比

南韓憲法法院今天表示，將於10日上午11點對總統彈劾案作出判決，目前被停止總統權限而蟄居青瓦台的朴槿惠，是否能重返大位或成為南韓首位被彈劾下台的總統，結局即將揭曉。

如果憲法法院推翻國會彈劾決議，朴槿惠將立刻恢復總統職權，重新主政，若宣判彈劾成立，將創下南韓憲政史上先例，朴槿惠將成為首位被彈劾罷免的總統。如果朴槿惠被罷免，南韓須在60天內舉行大選，選出新總統。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，外界曾猜測，8位憲法法官將於7日評議敲定審結日期，但憲法法院直到審判兩天前才宣布日期。

由於這項審理攸關總統去留，南韓舉國矚目，彈劾宣判將循2004年彈劾時任總統盧武鉉的先例，全程直播。當時，盧武鉉總統彈劾案被駁回，盧武鉉恢復總統權限，於任期屆滿後，走出了青瓦台。1060308

(中央社)