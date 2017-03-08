補刀吳彥祖吐血表哥 陳雅倫：從第一天就有目的
香港豔星陳雅倫上月宣布與吳彥祖表哥Martin將婚，豈料這一個月來婚事大逆轉，她控訴男方多次失蹤放鳥她，稱身體不適、吐血失聲，陳雅倫便主動退婚，昨(7日)各大港媒報導兩人婚事落空，陳雅倫今在微博轉貼相關新聞，並再次補刀Martin：「從追我第一天就滿肚子有目的！」
陳雅倫昨發文「不要為嫁而亂嫁」，之後接受電訪承認和Martin解除婚約，並透露兩人分手過5次，每次都是男方靠一張嘴挽回，上星期Martin原約陳雅倫見面又失約，事後稱自己失聲、吐血，到醫院照X光，陳雅倫則反嗆大家都是成年人了，「做過什麼心知肚明」。
今上午，陳雅倫在微博轉貼自己恢復單身的報導，怒控Martin是「沒有擔當，不負責任，重機心的自私男」，批對方：「根本從第一天追求我就滿肚子有目的！假情假意到不得了！真正愛一個人，不可能是這樣的！這個世界是有公理！」粉絲也獻上安慰：「不怕，你有我們，我們會陪著你」、「這種男人不要也罷」。
(中時電子報)
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