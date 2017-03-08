WBC》球迷帶鄭成功來韓國 腳踩荷包蛋盼擊敗荷蘭

中華隊今對上荷蘭，球迷帶著鄭成功像到韓國，盼能抗荷成功。(周鎮宇攝)

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中華隊今天經典賽第二戰對上荷蘭，從台灣遠來韓國加油的球迷也出奇招，專程在台灣製作鄭成功像，另外還穿著荷包蛋襪子，期望今天可以「抗荷、踩荷」擊敗荷蘭。

有球迷穿上荷包蛋圖案的襪子，期望踩荷晉級第二輪。(周鎮宇攝)

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球迷陳先生，自由行來到韓國，為了就是幫中華隊加油，他說，雖然之前在台灣也有看過國際賽，不過還沒有製作過加油道具，這次來到韓國，因為歷史上鄭成功曾經趕走荷蘭，所以特別印製鄭成功像，期望可以抗荷成功。

另外，腳上也穿上荷包蛋襪子，期望能夠腳踩荷蘭挺進經典賽第二輪，陳先生也說，明天也會繼續來看球，正在想對上韓國的加油道具。

(中時電子報)