花神咖啡館台首店曝光 新光三越董事長開心賞店
擁有近300年歷史的義大利福里安花神咖啡Caffe Florian，今由引進自營的新光三越在信義新天地A9發表台灣首店，新光三越董事長吳東興也出席慶賀；該店後天（10日）將開始試營運，21日正式開幕，單人下午茶組660元至880元，有貴婦fu但偏價格中上，勢必引發粉絲們搶排。
福里安花神咖啡這次開出亞洲第2家分店、全球第6間分店，店中除了經典的品牌百年咖啡及巧克力，還有明星甜點義式瑞可達起司蛋糕等，裝潢由品牌設計師Gloria De Ruggiero親自設計，家具、餐具及藝術品皆從義大利運送來台，更為台灣專屬設計，融合了東方元素的「龍騰雲端」圖騰壁面，而且更把本店有名的「銀製托盤服務」帶來台灣，務求提供百分百的義大利風味體驗，身在台灣也能嚐一口Coco Chanel愛喝的傳統Spritz威尼斯氣泡酒。
自2015年福里安花神咖啡與蘇州新光天地合作開設第1家亞洲分店後，台灣成為接力的分店開幕地點，新光三越副總經理吳昕昌表示，此次籌備台灣店的開幕長達快3年的時間，「我們希望原汁原味的呈現出本店的風味，讓台灣消費者也能享受到義大利百年咖啡，當他們到了當地時會回想起，他們曾經也在台灣喝過一模一樣的味道。」。
義大利福里安花神咖啡從1720年在威尼斯的聖馬可廣場開業至今，曾被票選為「世界最美咖啡館」，更被譽為「威尼斯的客廳」，從過去到現在，不少藝術家及明人都曾造訪威尼斯的本店，像是小說家海明威、英國伊莉莎白女王、藝術家安迪沃荷及時尚精品品牌CHANEL創始人Coco Chanel等等，現在福里安花神咖啡已首度登台，大家在台灣也能享受這些名人的最愛飲料。
(中時)
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