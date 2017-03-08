花神咖啡館台首店曝光 新光三越董事長開心賞店

新光三越慶祝自營的義大利福里安花神咖啡台灣開首店，董事長吳東興（中）也開心出席，左起副總經理營業本部楊宗榮、副總經理吳昕昌，右起福里安花神咖啡設計師Gloria De Ruggiero、福里安花神咖啡執行長Marco Paolini。（陳俊吉攝）

義大利福里安花神咖啡台灣首店選址在信義新天地A9，明天將開始試營運，3月21日正式開幕，暫不提訂位服務。（陳俊吉攝）

信義新天地A9的福里安花神咖啡，展出了不少威尼斯雙年展的作品，完美呈現本店的藝術與人文結合的氛圍。（陳俊吉攝）

義大利福里安花神咖啡台灣首店，原汁原味呈現義大利風味，但價格卻有隨在地情況調降，單人下午茶組，660元至880元。（陳俊吉攝）

擁有近300年歷史的義大利福里安花神咖啡Caffe Florian，今由引進自營的新光三越在信義新天地A9發表台灣首店，新光三越董事長吳東興也出席慶賀；該店後天（10日）將開始試營運，21日正式開幕，單人下午茶組660元至880元，有貴婦fu但偏價格中上，勢必引發粉絲們搶排。

福里安花神咖啡這次開出亞洲第2家分店、全球第6間分店，店中除了經典的品牌百年咖啡及巧克力，還有明星甜點義式瑞可達起司蛋糕等，裝潢由品牌設計師Gloria De Ruggiero親自設計，家具、餐具及藝術品皆從義大利運送來台，更為台灣專屬設計，融合了東方元素的「龍騰雲端」圖騰壁面，而且更把本店有名的「銀製托盤服務」帶來台灣，務求提供百分百的義大利風味體驗，身在台灣也能嚐一口Coco Chanel愛喝的傳統Spritz威尼斯氣泡酒。

自2015年福里安花神咖啡與蘇州新光天地合作開設第1家亞洲分店後，台灣成為接力的分店開幕地點，新光三越副總經理吳昕昌表示，此次籌備台灣店的開幕長達快3年的時間，「我們希望原汁原味的呈現出本店的風味，讓台灣消費者也能享受到義大利百年咖啡，當他們到了當地時會回想起，他們曾經也在台灣喝過一模一樣的味道。」。

義大利福里安花神咖啡從1720年在威尼斯的聖馬可廣場開業至今，曾被票選為「世界最美咖啡館」，更被譽為「威尼斯的客廳」，從過去到現在，不少藝術家及明人都曾造訪威尼斯的本店，像是小說家海明威、英國伊莉莎白女王、藝術家安迪沃荷及時尚精品品牌CHANEL創始人Coco Chanel等等，現在福里安花神咖啡已首度登台，大家在台灣也能享受這些名人的最愛飲料。

(中時)