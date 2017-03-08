2017全國原民運動會聖火到南投
2017全國原住民族運動會，將3月25日起3天在新竹縣舉行，聖火8日傳遞到南投縣，副縣長陳正昇及原民局長張子孝，在縣府大門口迎接聖火，並預祝南投縣代表隊獲得佳績，原民運動會順利圓滿成功。
在南投市平和國小太鼓隊的戰鼓聲下，新竹縣聖火隊由五峰國中校長林華中率領進場，將聖火主火遞交給陳正昇，再轉傳給張子孝及中興高中棒球隊代表，完成聖火傳遞。
陳正昇表示，全國原住民族運動會依循傳統方式辦理，非常有特色，2015年由南投縣舉辦，南投縣代表隊獲得榮獲28金、21銀、10銅佳績，勇奪總錦標冠軍！為鼓勵學生參加全國性運動賽事，縣府編列獎金獎勵，分別提供金牌、銀牌及銅牌選手，5萬元、3萬元及2萬元獎金，希望優秀選手留鄉打拚。
全國原住民族運動會每2年舉辦1次，南投縣代表隊由仁愛鄉、信義鄉及魚池鄉等原住民族選手組成，共448人，參賽項目包括田徑、柔道、跆拳道、籃球等14項競賽。
(中時)
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