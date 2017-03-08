喇舌阿中女主播 露溝嬌喊：中華隊加油❤

洪藜恩露溝為中華隊加油。(取自洪藜恩臉書)

洪藜恩直播為中華隊加油

因為在街頭喇舌Selina前夫阿中成名的年代美女主播洪藜恩，人在韓國釜山旅遊，仍心繫經典賽，今晚在臉書首次開直播，還不忘替剛剛才轟了支2分砲的中華隊加油，還順道放送胸前深溝，誠意十足。

洪藜恩人在釜山開直播，透露這趟行程什麼都沒買，購物慾有點低，自嘲可能是年紀大了，所以反而比較想好好品嘗美食與逛街。而她在話家常的過程中，也不忘關心正在首爾進行的經典賽，嬌喊：「中華隊加油❤」還送上甜美笑容與胸前春光，獲網友大讚正翻！

(中時電子報)