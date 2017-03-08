全英羽球頂超賽 戴資穎直落二晉16強

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台灣羽球一姐戴資穎今天在全英公開賽女單賽事，以直落二的局數勝出，輕鬆闖過頭關，晉級16強。

世羽聯（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）等級，總獎金60萬美元（約新台幣1851萬元）的全英公開賽（YONEX All England Open）當地時間7日起在英國的伯明罕進行。

目前為世界球后的戴資穎，今天在女子單打賽事，只花34分鐘就以21比18、21比14擊敗泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），輕鬆晉級16強。

稍早，周天成在男單以直落二勝出，許雅晴與吳玓蓉的組合也在女雙以直落二擊敗對手，兩組台灣選手都輕鬆晉級16強。1060308

(中央社)