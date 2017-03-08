通緝犯獲知羈押 拘留室外套繞頸上吊獲救

李姓毒品通緝犯得知自己遭羈押，竟以外套繞頸上吊自殺，遭法警發現送醫檢查。（資料畫面）

40歲的李姓毒品通緝犯，以自製貼紙變造車牌，遭警查獲後依照竊盜、偽造文書、毒品等罪移送士林地檢署，得知自己遭羈押，一時情緒失控，竟然脫掉外套，掛在欄杆上企圖自殺，因哀號聲太大，遭法警發現並通知救護車送醫。

李男遭逮捕後，3日警檢方聲請羈押，法院以犯罪嫌疑重大，又有逃亡、再犯之虞裁定羈押，李男得知結果後，再拘留室內脫掉身上外套，纏繞在脖子上，想要利用身體重量上吊自殺，但因掙扎聲太大，引起法警注意，趕緊將他救下，發現並無外傷，僅裝腔作勢而已，並將李男送醫檢查。

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(中時)