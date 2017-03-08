川普又砲轟製藥業 生技股臉綠

美國總統川普又開砲了，他周二上推特發文抨擊藥價太貴，要研議降低藥價的「一套新制度」，並為製藥業導入「競爭」。又遭川普點名攻擊，美國製藥股應聲大跌，那斯達克生技類股指數重挫逾1％。

周二美股盤前，川普在推特發文指出，他正在「研議一套讓製藥業有競爭的新制度。」川普同時提及要「去除購買健保的跨州限制」，這一部分將列入可負擔健保改革法案的重點。

(工商)