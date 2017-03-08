台南下營2處鵝場檢出禽流感 撲殺1727隻肉鵝

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台南下營兩處鵝場近日出現鵝隻出現顏面水腫、眼瞼炎及腳脛潮紅等症狀並異常死亡，兩處禽場主人分別在5、6兩日主動通報南市動保處，動保處立刻派員進行相關防疫處理，採樣送檢後經農委會家畜衛生試驗所確診為H5亞型高病原性禽流感，今日立即完成全場撲殺工作，共撲殺1727隻肉鵝，並針對周邊環境進行消毒。

動保處表示，兩處鵝場都是封閉式禽舍，但下營地區養禽密度高，往來運輸車輛頻繁，其中一處就位於南63線道旁，若消毒不夠確實就容易染病，也建議養禽業者落實禽場各項生物安全防疫措施，避免疫情擴散。

(中時)