47歲懷第三胎 丁寧樂曬全裸孕照秀美臀
47歲女星丁寧和美籍老公馬修婚後育有一對兒女，今（8日）宣布懷了第3胎喜訊，目前懷孕3個月，而稍早她在臉書開心貼出先前的全裸孕照，再次當媽的喜悅藏不住，吸引大批網友獻上祝福。
照片中，丁寧一隻手放在胸前加上腿的角度，巧妙遮住重點部位，但渾圓美臀仍一覽無遺，就算挺著孕肚，體態依舊美，而另一張同樣呈現跳躍姿勢，手上卻變成抱著孩子，雖是上次懷孕的舊照，但溫馨氛圍不減，洋溢滿滿母愛。
而丁寧聊到47歲懷上第3胎一事，表示很多人佩服她的勇氣，「但我想說的是，勇氣不會從天上掉下來的，勇氣是從你願意接受、臣服，相信這一切是帶給你學習與展現自己擁有超乎想像的力量的機會。」並透露她今年曾許了「希望今年過得更精彩有趣」的願望，現在成真了，令她又驚又喜，「又是一件超乎我小腦袋能想像到的事，真有趣！」，笑稱「這是一個活到老生到老的概念。」
(中時電子報)
關鍵字：丁寧
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