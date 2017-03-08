47歲懷第三胎 丁寧樂曬全裸孕照秀美臀

丁寧8日宣布懷第三胎喜訊。（圖／中時資料照）

丁寧秀出全裸孕照。（圖／取材自丁寧臉書）

丁寧臉書全文。（圖／取材自丁寧臉書）

47歲女星丁寧和美籍老公馬修婚後育有一對兒女，今（8日）宣布懷了第3胎喜訊，目前懷孕3個月，而稍早她在臉書開心貼出先前的全裸孕照，再次當媽的喜悅藏不住，吸引大批網友獻上祝福。

照片中，丁寧一隻手放在胸前加上腿的角度，巧妙遮住重點部位，但渾圓美臀仍一覽無遺，就算挺著孕肚，體態依舊美，而另一張同樣呈現跳躍姿勢，手上卻變成抱著孩子，雖是上次懷孕的舊照，但溫馨氛圍不減，洋溢滿滿母愛。

而丁寧聊到47歲懷上第3胎一事，表示很多人佩服她的勇氣，「但我想說的是，勇氣不會從天上掉下來的，勇氣是從你願意接受、臣服，相信這一切是帶給你學習與展現自己擁有超乎想像的力量的機會。」並透露她今年曾許了「希望今年過得更精彩有趣」的願望，現在成真了，令她又驚又喜，「又是一件超乎我小腦袋能想像到的事，真有趣！」，笑稱「這是一個活到老生到老的概念。」

(中時電子報)