婦女節文告 杜特蒂讚婦女為「英雄」
今天是國際婦女節，菲律賓總統杜特蒂發表文告，讚譽全球婦女為「英雄」。
杜特蒂在今天發表的文告中指出，婦女以母親、勞工、知識份子、教育家、看護員、士兵、行動人士、藝術家及領導人等身份，改造了整個社會。
他說，「確實，婦女們都是英雄。」
杜特蒂對於菲律賓成為傑出婦女的搖籃表示欣慰，並承諾會努力維持這樣的環境。
菲律賓在世界經濟論壇（WEF）的2016年「全球性別差異指數」排行榜上，排名全球第7，意味著菲國在男女平權事務上做得十分到位，民眾極為尊重婦女。
事實上，亞洲第一位女性總統就是菲律賓的柯拉蓉總統，之後菲國還出了另一位女總統-雅羅育夫人，目前菲律賓的副總統也是女性。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。