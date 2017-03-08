婦女節文告 杜特蒂讚婦女為「英雄」

今天是國際婦女節，菲律賓總統杜特蒂發表文告，讚譽全球婦女為「英雄」。

杜特蒂在今天發表的文告中指出，婦女以母親、勞工、知識份子、教育家、看護員、士兵、行動人士、藝術家及領導人等身份，改造了整個社會。

他說，「確實，婦女們都是英雄。」

杜特蒂對於菲律賓成為傑出婦女的搖籃表示欣慰，並承諾會努力維持這樣的環境。

菲律賓在世界經濟論壇（WEF）的2016年「全球性別差異指數」排行榜上，排名全球第7，意味著菲國在男女平權事務上做得十分到位，民眾極為尊重婦女。

事實上，亞洲第一位女性總統就是菲律賓的柯拉蓉總統，之後菲國還出了另一位女總統-雅羅育夫人，目前菲律賓的副總統也是女性。1060308

(中央社)