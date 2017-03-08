沙國王攜千人渡假 峇里島不遮裸女雕像

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印尼印度教渡假勝地峇里島表示，在沙烏地阿拉伯國王來訪期間，不會以任何東西覆蓋到處可見的女神和半裸女性雕像。峇里島今天對這項決定做出辯護。

法新社報導，沙國國王沙爾曼（King Salman）赴雅加達進行國是訪問後，前往峇里島渡假一週，隨行人員多達1000人。這是近半世紀以來，沙國王室首次造訪印尼。

沙爾曼國王在雅加達附近茂物（Bogor）的一座宮殿會見印尼總統佐科威（Joko Widodo）時，官員以布蓋住一樓部分裸露雕像，並在雕像周圍擺放植物，以示對這位穆斯林君主的尊敬。

但峇里島官員表示，他們不會跟進。

峇里島地方政府發言人馬亨德拉（Dewa Mahendra）告訴記者：「我們會維持原狀，不會在雕像上覆蓋任何東西，因為這是我們的文化。」1060308

(中央社)