王金平4月訪星 預計拜會副總理
前立法院長王金平今天表示，將於4月4日前往新加坡訪問，預計拜會新加坡副總理張志賢。是否協助政府化解兩岸僵局，王金平說，只是去看老友。
王金平表示，將於21日到24日率國民黨團立委訪問日本，成員目前包括國民黨團總召廖國棟、國民黨立委林德福、黃昭順、陳超明及柯志恩，同行的還有親民黨團總召李鴻鈞。這也是他卸任立法院長後首度率團出訪。
他指出，將於4月7日至9日出席在澳洲舉辦的世界台商會。而在訪問澳洲前，將在4月4日至6日訪問新加坡。
王金平說，訪問新加坡是受星國代表邀請，由於現任新加坡副總理兼國安部長張志賢過去在擔任國防部長期間，經常來台交流，雙方建立好交情，因此盼此行能拜訪張志賢。
對於新政府上台後，兩岸陷入僵局，此時赴星，是否會協助化解僵局？王金平說，只是受邀訪問，且已有8、9年未去，就是去看看老朋友。1060308
(中央社)
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