撐不住！和欣、阿羅哈客運宣布漲價
一例一休上路後，國道客運票價蠢蠢欲動，交通部從過年前2度與業者協商延後，敲定等228連假結束，3月1日起漲價。目前已有10家業者喊漲，包括今日新增的和欣客運與阿羅哈，西部客運各大業者已全數加入漲價行列，票價漲幅從3％至100％不等。
繼統聯、首都、國光、和欣、葛瑪蘭、日統、亞聯與基隆客運之後，和欣與阿羅哈客運也宣布漲價。
和欣客運在官網宣布，3月15日起將調整票價，台北到台南促銷票從220元漲到370元，漲幅約68%，台中到台促銷票從100元漲到170元，漲幅約7成。綜觀各路線漲幅，平均落在10%左右。
和欣客運表示，因應勞動新制帶來的人力成本增加，以及油價、原物料等上漲，為維持公司正常維運，決定調整各路線票價。
阿羅哈客運今也敲定票價調整，3月17日起各路線平均漲幅約5%。
(中時)
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