兩岸官員對陸喊話 多些正能量溝通合作

兩岸官員今天說，對於改進兩岸關係，「民進黨政府確實有在努力」，期待對岸多些正能量的回應，共同溝通與合作才是達到對岸領導人長期提的兩岸「心靈契合」的唯一方法。

一位不願具名的兩岸官員今天表示，總統蔡英文上任以來，政府一直抱持善意與理解態度，試圖與北京發展友好關係，包括蔡總統多次公開正向發言，以及行政院大陸委員會在對岸毫無回應情況下，持續向對岸傳遞訊息、尋求溝通，在敏感的兩岸事務上盡最大努力協調內部不同聲音、整合意見，並推動改善雙邊關係。

這位官員說，「民進黨政府確實有在努力」，但自去年520以來，中國大陸國務院台灣事務辦公室給中共高層的建議就是「對付台灣執政當局」，將兩岸多數人為改善兩岸關係的努力瓦解於一夕。

他說，政府理解當前情勢與過去不同，大陸對台系統深感挫折、不知所措，但他們始終不願尋求了解兩岸局勢變化和台灣社會脈動，還是與特定黨派、特定人士、特定團體掛勾，與台灣民意脫節，一再誤解、錯判，只能用「文攻武嚇」來壓制，只能拿「台獨」來卸責。

這位官員進一步說，「對岸領導人長期提的心靈契合，這是很正確的！」

他說，「當我們一再努力維持台海兩岸現狀時，也期待對岸多些正能量的回應。」

他說，「但是台灣人民不覺得台辦系統是在正向操作。從過去的買辦聯盟、現在的嚴詞恐嚇，少數人總是要把兩岸大多數人改善兩岸關係的努力瓦解於一夕。」

官員呼籲大陸對台官員冷靜思考，究竟要將兩岸關係帶到何種方向？要怎麼達到「心靈契合」？「我們一直以來建議共同溝通與合作，才是唯一的解決方法！」1060308

(中央社)