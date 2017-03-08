事業線說法太侮辱 逾4成港女認為不妥

受到香港影響，近年華人世界流行以「事業線」來形容女性胸部。香港婦女基金會的調查顯示，42%的女性覺得這個用詞有侮辱成分。

香港星島日報報導，當地婦女基金會透過線上問卷調查超過1000名22至45歲的香港本地男女，發現62%女性曾因外表而在工作上遭受歧視；42%女性覺得「事業線」一詞具侮辱成分。

調查又發現，每4名年齡介於31至40歲的男性中，便有1名認為女性的成就與其外表有關；每5名年齡介於22至30歲的男性，就有1名相信女性會利用性感獲取好處。

香港婦女基金會行政總裁周素媚呼籲大家停止使用「事業線」來形容女性，以消除性別歧視及物化女性等性別不公的問題。

香港奧運游泳代表歐鎧淳今天出席香港婦女基金會舉辦的活動時，分享自身經驗。她說，獲選為奧運掌旗手時，不少人只關注她的外表，但忽略了她作為運動員的努力和能力，希望大眾對女性成功背後才能有更多關注。1060308

(中央社)