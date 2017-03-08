樂天在陸關閉55家 韓媒：反薩德傷韓也傷中
韓聯社8日報導，截至當天下午4時，在中國境內停業的「樂天」超市門市數量已達55家，前一天僅僅只有39家。韓聯社稱，樂天在中國的門市總數為99家，意味逾半數的門店已經停業。
韓聯社並發表社論，稱大陸反薩德「小心將傷到自己」。韓聯社引用南韓官方數據稱，去年中國對南韓投資約20.5億（美元，下同），達到5年前的3倍多，其中投資製造業8.7億，如果中國反對薩德可能自食其果。
但韓聯社也稱，南韓對於中國的投資更大，去年南韓對大陸投資40億美元，4年來保持穩定。中韓自貿協定2015年生效後，中韓自貿渤海（威海）產業園2016上半年就吸引1.8億元的韓商投資。
韓聯社表示，國內專家普遍認為，中國反對薩德和限韓令，將會激起南韓的民族情緒，直接損害包括旅遊業在內的一系列陸企利益。南韓仁荷大學國際貿易系鄭承衍教授8日指出，中國報復「薩德」將使韓人感到國防安全受到威脅，很可能催生年輕一代消費者對中國製造的抵制行動。
鄭承衍認為，中國沒有為解決北韓的核武問題出力，直接對南韓進行經濟報復只會適得其反，強化美日韓三國同盟。鄭承衍建議南韓政府，正視中韓關係破裂，早日在WTO控告中國，終止中國的報復行為。
(旺報)
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