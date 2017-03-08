宜蘭大客車轉彎不慎 女大生遭輾斃

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消防人員將輾入大客車車底的王姓女大生救出，可惜最後仍傷重不治。（翻攝照片）

消防人員將輾入大客車車底的王姓女大生救出，可惜最後仍傷重不治。（翻攝照片）

宜蘭縣消防局今(8日)晚間6時34分接獲報案，宜蘭市林森路與校舍路口發生一起車禍意外，一輛國光客運於轉彎時，不慎輾過一名女性行人，行人遭捲入車底。

消防人員抵達現場後，立即將傷者救出車底，傷者脫困時無生命徵象，救護車趕緊送往數十公尺外的的陽大醫院急診室搶救，經急救仍傷重不治。

據了解，死者為23歲王姓女大學生，警方已通知家屬，家屬正從新北市趕來宜蘭。詳細事故原因，正由警方繼續追查。

(中時)