中西合璧有態度 秋冬夏姿演繹摩登宮廷風
台灣品牌夏姿於巴黎時裝周最後一日獻上2017秋冬系列女裝大秀，無畏國際局勢多變帶來的不確定性，品牌設計總監王陳彩霞女士返視大時代中的美好印記，服裝擷取18世紀西洋精神將華麗的洛可可藝術揉合東方風格，祥雲、龍風等刺繡圖騰也讓浪漫的宮廷式蓬袖及荷葉邊等細節更有生命力，匯聚出令人欣喜的活力。
而中西合璧的核心精神亦呈現在輪廓上，俐落的西裝、洗鍊的連身褲穿插於整個系列中，搭配長靴、皮革圓帽釋放獨特摩登態度；大紅秀場背景以風琴褶立體裝置打造現代感十足的抽象巨龍，模特隨著有著強烈節拍的90年代音樂邁步而出，整體在優雅中混搭無限街頭味，也讓受邀觀秀的宋芸樺與莫允雯等人印象深刻。
(中時)
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