吳敦義讚李元簇嚴守分際 不任意批評時局
前副總統吳敦義8日回到南投，接受媒體訪問時，推崇前副總統李元簇不論在什麼職位，都是嚴守分際，不任意批評時局，讓他非常敬佩，以高齡辭世，更是福壽全歸。
中華民國婦女會總會，在台灣省政資料館舉辦「Top women轉動幸福．擁抱愛」慶祝大會，表揚24對全國模範婆媳，南投縣長林明溱及吳敦義都出席致意，稱讚她們是持家有道、促進社會和諧的重要推手。
林明溱說，婦女擔任照顧家庭的重要責任，婦女節表揚模範婆媳，希望樹立良好典範，增進家庭幸福和樂，成為社會和諧的基礎。
吳敦義說，台灣已邁入高齡化社會，少子化是重要議題，他鼓勵婦女多多生育，減輕少子化對未來社會與經濟的衝擊。
當被詢及李元簇辭世時，吳敦義表示，他非常敬佩李元簇前副總統，不論擔任法務部長、總統府祕書長，乃至副總統，都是嚴守分際；即使對時事有不同看法，但是他知道副總統是備位元首，依憲法沒有任何職權，因此，李前副總統不會批評時局，卸任後到苗栗縣清幽的鄉下過日子，如今福壽全歸，更讓人懷念他的為人處世。
(中時)
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