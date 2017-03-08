成泰路汽機車交織問題 各界會勘後無共識
新北市成泰路為往來蘆洲、五股和八里的交通要道，而騎士從蘆洲方向往五股方向行駛時，因下橋成蘆橋後，需迴轉才能供通往成泰路三段、五股方向，常被迫與直行車輛交織，市議員陳明義日前邀集相關單位會勘，希望路口拓寬，讓機車從直角左轉變為導向左轉，降低事故發生率。
市議員陳明義表示，汽機車車流交織導致事故頻傳，日前邀五股區公所、交通局、警方和當地里長到場會勘，解決成蘆橋下橋路段行車問題。
陳明義初步建議拆除路中人行天橋「成德陸橋」橋中央落墩處的公園，讓駕駛人和騎士視野更開闊，讓蘆洲往五股、八里往五股蘆洲車流等車行空間變大。
交通局管制工程科長葉燿墩表示，該路段標線清楚，將就事故發生原因分類、分析，才能共商解決方式。
由於Y字形成德陸橋中央落墩處公園拆除，陸橋也得跟著拆，養工處初步評估，若讓成德陸橋往前「遷移」至公車彎道處，需耗費約1500萬元經費，也須解決新陸橋落點的私人用地取得問題。
五股區成德里長陳次芬則表示，成蘆橋下橋處有兩線車道，內側左轉往五股方向車流之機車停等紅燈區較小，容納機車有限，後至機車被迫卡在汽車車陣中，綠燈一亮，左轉時就會形成汽機車交織情形，認為機車停等區加大可解決問題。
(中時)
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