談中日關係 王毅稱日本要先治「心病」

大陸外交部長王毅8日在談到中日關係時稱，日本需要先治好自己的「心病」，要理性看待和接受中國不斷發展振興的事實。

王毅接受日媒提問時回應，今年確實是中日邦交正常化45週年，但同時也是盧溝橋事變80周年。這兩個紀念日代表了兩條截然不同的道路，一條是和平與友好，一條是戰爭和對抗。

王毅表示，80年前，日本全面侵華，給中國以及亞洲各國人民造成了深重災難，最終自己也走向失敗的深淵；45年前，日本的領導人反省歷史，同鄰國改善關係，實現了自身的快速發展。

他認為，幾十年後的今天，我們看到日本國內，仍然有些人還在「這兩條道路之間」搖擺不定，甚至企圖開歷史的倒車。「我們希望一切愛好和平的日本人民能夠在這個重要的年頭，把握好國家前行的方向。」

(旺報)