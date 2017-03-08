母女3人行中橫遇煞車失靈 機靈撞山壁幸僅輕傷

陳姓母女3人開心上山遊玩，行經台14線35.4公里小風口上端，突然煞車失靈，最後機靈以擦撞山壁減緩速度，成功降低傷害。（新城分局提供）

來自高雄的陳姓母女3人開心上山遊玩，行經台14線35.4公里小風口上端，突然煞車失靈，28歲陳女拚命載煞車、拉起手煞車都毫無反應，眼見車速愈來愈快，及時以擦撞山壁減緩速度，最後整車先是高速衝過擋土堆、騰空飛起約10公尺，最後側翻倒在山漥內，所幸車內3人僅受到輕傷。

警方到場後發現陳家母女3人倒在地上哀嚎，由於山上氣溫甚低，受傷的母女3人又痛又冷，其中母親頭部有撕裂傷、胸部也因撞擊而有胸悶的不適，而妹妹的腰部因撞擊挫傷而感到疼痛異常，員警遂將3人扶至道路，並通知較近的霧社消防分隊前來救護。

合歡派出所長林福長說，為把握黃金救援準則，決定採用接駁方式來縮短救護時間，遂將受傷的母女2人扶至巡邏車內，與上山救援的霧社消防分隊救護車交會，雙方完成接駁，由消防員接手救護，送往埔里醫院急救。

身上無傷的駕駛28歲陳女說，原本經過海拔3000公尺的招牌時要下車拍照，卻發現車輛機件故障，煞車踩到底卻毫無反應，就算拉起手煞車也一樣，3人在車上害怕地大叫，幸有妹妹冷靜地叫她撞山壁來減緩車速，適巧經過一個靠山壁的避車道，直呼一切都發生得太快。

合歡所員警安慰陳女算是遇上不幸中之大幸，因為當時是向上的緩坡路段，若反之遇到下坡，母女3人只恐會衝破護欄飛下山崖。合歡所長張文盛指出，合歡山多屬彎曲、陡坡之道路，對車輛的機件耗損極大，要行經中橫之用路人，行前一定要特別檢查車況，該次意外實屬幸運，幸好未遇上對向來車、行駛緩上坡，且很快就遇上避車道，否則後果無法設想。

(中時)