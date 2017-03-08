許瑋甯裸背床戲 莊凱勛先摸導演

演員許瑋甯在新片「目擊者」背部全裸與演員莊凱勛拍床戲，莊凱勛今天說，拍攝前導演程偉豪先當許瑋甯替身，溝通示範要怎麼演，但畫面太荒謬，讓許瑋甯一直笑。

以恐怖片「紅衣小女孩」創全台票房佳績的導演程偉豪，再推驚悚懸疑新作「目擊者」，演員卡司有莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李銘順、李淳等人，講述社會線記者「小齊」調查新聞發生車禍，意外串起9年前另起肇事逃逸的死亡車禍，31日全台上映。

今天媒體試片後，程偉豪、柯佳嬿、莊凱勛接受聯訪，飾演記者的莊凱勛是關鍵角色，談起與許瑋甯床戲，莊凱勛笑認拍攝前兩人有喝酒放鬆，程偉豪先當許瑋甯替身，讓他示範會怎樣摸，許瑋甯看到一直笑，正式拍1個多小時就完成。

片中主角都有裸露床戲，程偉豪表示，原設定床戲更激烈，實際拍攝時，發現激烈床戲對故事推進沒多少加分才改掉。

柯佳嬿飾演9年前肇逃車禍的受害者，裝上腿部支架演出，她說，支架是量身訂做，開拍前先拿回家練習；首次拍攝驚悚片，車禍戲滿身血漿，還用紅色眼藥水，呈現眼球充血，也被抓去撞牆，直呼拍到真的害怕。1060308

(中央社)