中梵協議等於建交？ 湯漢樞機澄清
香港樞機主教湯漢2月撰文指出，中梵即將針對主教任命問題達成協議，引起中梵建交揣測。湯漢昨天接受媒體訪問時澄清說，這是過度解讀。
全美天主教報導（National Catholic Reporter）昨天專訪湯漢，他表示，他只是強調，教宗可望在中國擁有任命主教的最後決定權，中梵在這部分的對話，經過多年努力，終於有了正面進展，但「還有許多其他挑戰」。
外界傳聞今年是中梵改善關係的關鍵年。湯漢也澄清說，中梵關係正常化沒有任何時間表。
中梵主教任命爭議，起因是按照天主教教義，主教必須由教宗任命，但中國政府另外成立愛國教會，由政府任命的約70位主教主持管理，目前雖然多數已被梵蒂岡追認，但還有七位中國主教不被教廷承認。
此外還有約40位教廷任命的中國主教，不被中國政府承認，這些主教帶領的信徒被稱為地下教會，長期遭到政府管制壓迫。因此前香港樞機主教陳日君日前撰文批評，中梵若達成主教任命協議，等於背叛了效忠教宗的地下教會，也無視中共迫害宗教自由的作為。
對此湯漢澄清，許多批評者很憂慮，可能是過度解讀了他的文章，例如他並無意觸碰中梵建交問題，「中梵有邦交也好，就算沒邦交教會照樣能運作」，天主教會在很多無邦交國家依舊運作得很好。
湯漢並強調，中梵恢復外交關係「不是最重要問題，絕對不是雙邊要解決的第一步，可能是最後一步。」1060308
(中央社)
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