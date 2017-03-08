李元簇辭世 王應傑讚其穩定政局功不可沒
前副總統李元簇今天凌晨辭世，台北市商業會理事長王應傑回憶說，儘管李元簇被稱為「沒有聲音的副總統」，但是實際上李元簇對穩定政局功不可沒，應該名留青史。
王應傑說，民國80年，他擔任國民大會代表，為廢止「動員戡亂時期臨時條款」，當時台灣正在推動國會全面改選，身兼國民黨憲改策劃小組召集人的李元簇，勞心勞力折衝於老國代與反對黨之間。
他並說，李元簇當時一手催生憲法增修條文前言，「為因應國家統一前之需要…」，為接下來20多年來的兩岸關係穩定發展「不統、不獨、不武」一槌定音。
他並說，儘管李元簇被稱為「沒有聲音的副總統」，但光憑以上李元簇所做的事，就應該名留青史，因為李元簇對穩定政局功不可沒，對台灣政治的民主化與本土化貢獻很大。1060308
(中央社)
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