內容為王 UC Web印度投資10億

因印度網路用戶成長快速，大陸阿里巴巴集團旗下UC Web今天宣布，在印度投入近新台幣10億元打造自媒體生態，與內容生產者共享利潤，未來會把這種商業模式複製到其他市場。

對UC Web打造一個網路內容淘寶式平台，與上架的內容生產者互利的商業模式，阿里巴巴UC總裁何小鵬表示，這是UC Web首次搬到國際市場，並首先選擇印度和印尼市場推展，台灣雖然不在第一批和第二批市場，但只要這種模式運行順暢，都將複製到其他市場運行。

隨著印度智慧型手機市場快速成長，印度網路用戶也急速增加。最新調查顯示到今年6月，印度網路用戶經達4.5億到4.65億，網路商機潛力大。

何小鵬在UC Web於新德里舉辦的「自媒體獎勵計畫2.0」發表會上指出，由於印度網路市場發展快速，預計印度網路在3年內將從以流量為王的市場，發展成以內容為王的市場，尤其是短影片搭配圖文的內容，加上個性化發送內容的模式將會崛起。

因此，何小鵬宣布，UC Web在未來3年將在印度投資20億盧比（約新台幣10億元），推出UC News進階版本「UC自媒體獎勵計畫2.0」，

何小鵬強調，UC Web絕對不會自己生產內容，而是與所有媒體，包括自媒體合作，在建構的平台上搭配大數據人工智慧技術，根據用戶喜好發送內容，且透過網路廣告等，與內容者透過分成來分享利潤，建立UC Web與網路內容生產者的雙贏模式。

他指出，UC Web上述商業模式，在印度設定3年的投入期，未來在市場稍微成熟後希望進一步發展付費內容，和內容生產者一起共享利潤，並期待於2020年可以獲利。

面對臉書（Facebook）被批評透過推薦內容，導致用戶閱讀資訊被窄化，何小鵬說，UC Web的大數據人工智慧雖然會根據用戶喜好推薦內容，但會分公、私領域。私領域會根據用戶喜好由人工智慧推薦內容，但遇到重大事件或重要訊息則透過編輯人工推播給用戶，應該可解決內容取向窄化的問題。1060308

(中央社)