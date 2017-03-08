合歡山降雪 翠峰至大禹嶺路段預警封閉

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強烈大陸冷氣團來襲，水氣又充足，合歡山降雪，為維護交通安全，交通部公路總局第二區養護工程處進行台14甲線翠峰到大禹嶺預警封閉，明日視天候、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

交通部公路總局二區工程處表示，省道台14甲線合歡山公路，路面積雪結冰，今天下午5時到明天上午7時，台14甲線18公里處南投縣翠峰，到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，道路封閉管制，明天早上7時後視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

(中時)