川普禁令嚇跑遊客 赴美旅遊全面下滑

美國總統川普對穆斯林國家的旅遊禁令引起美國各地抗議不斷，圖為2月中在紐約時代廣場上的抗議活動。（圖／美聯社）

3月7日在麻州劍橋的哈佛廣場上，示威者舉著寫有「笨蛋川普」標牌抗議川普的旅遊禁令。（圖／美聯社）

美國總統川普的旅遊禁令雖然遭到法院的阻攔，但總體而言，川普還是嚇跑不少外國遊客。專家指出，外國人減少赴美旅遊固然是為避免種族問題的麻煩，也有部份因素是川普上台後美元匯率上揚。

法新社報導說，目前具體的官方數字還沒有出來，但川普一月底宣布的限制7個穆斯林國家赴美旅遊禁令確實對美國旅遊相關產業影響不小。

據旅遊網站kayak統計，川普旅遊禁令發布以來，網上查詢從歐洲到美國航班的人數下滑23%。產業數據分析ForwardKeys指出，禁令開始執行一周後，來自國外預定造訪自由女神像、好萊塢與迪斯耐樂園的人數下滑了6.5%。

一項在二月中針對廉價航空所做的調查報告顯示，目前佔赴美旅遊人數最多的英國（加拿大與墨西哥分居二、三）有29%受訪者表示，川普當選總統會影響他們前往美國的意願。

現在川普又弄出了新版的旅遊禁令，希望能規避法院凍結他前一道命令的決定，旅遊業的前景還是難以樂觀。

英國旅遊業協會表示，如果暑假期間來自英國旅客的預訂數量下滑，通常是因英鎊兌美元匯率下跌，而去年川普當選後，美元匯率急速上揚。或許有不少英國人因為川普當選而改變赴美旅遊計畫，但不要忘了，英國有討厭川普的人，也有很多支持他的人。

德國旅遊協會發言人指出，去年歐巴馬還在任時，美元兌歐元匯率也出現上漲，德國赴美的旅客人數有下滑現象。不過法國旅遊協會執行長萊亞(Jean-Francois Rial)表示，匯率不能解釋所有的現象，還是有很多法國旅客說：「我們選擇去墨西哥或加拿大旅遊，都是因為川普的緣故。」

很諷刺的是，受川普批評最多的墨西哥，卻反而是川普形象不佳的受益者，廉航調查報告顯示搜尋墨國旅遊訊息的人數有明顯增加。

美國旅遊協會表示，川普頭一道禁令對計畫訪美的旅客確有寒蟬效應，但是修正版的禁令也沒能挽回那些受美國歡迎的旅客，令人相當遺憾。

為紐約做行銷的公司認為，旅遊禁令與相關爭議預計會讓今年外國旅客減少30萬人左右，這將是自2008年金融危機以來首度下滑。更重要的是，國外旅客在紐約的花費大約是國內旅客的4倍，對經濟上的影響更大。

不過，市場行銷公司Euromonitor仍然預估今年美國旅遊市場只會略為減少數十萬人次的旅客，到下次總統大選的2020年前，減少總數約在百萬之譜。

有些法國旅遊業者樂觀表示，今年美國旅遊業不會太糟，最多就是零成長罷了，只要川普稍為冷靜下來，情況就會立刻好轉。也有加拿大旅遊業者說，不少旅客想去紐約和華盛頓，他們很好奇川普到底會把美國搞成什麼樣。

(中時電子報)