冠脂妥遭仿冒 明起提供民眾換藥

全台逾57萬人使用的降血脂藥「冠脂妥」遭不法集團仿冒，繼批號MV503後，食藥署宣布，另一批號MK479也是偽藥。食藥署宣布全面收回，並於明日(9日)開始提供民眾進行換藥。但僅限於地區醫院、診所、藥局及藥商之所有效期內批號藥品收回，至於大型的醫學中心和區域醫院，因無偽藥疑慮，因此盤點後即可使用。

食藥署上周六才宣布，批號MV503的冠脂妥遭仿冒，食藥署長吳秀梅更親自證實，批號MK479也是偽藥，其主成分Atorvastatin為其他降血脂藥的主成分，降血脂效果不如原廠冠脂妥主成分Rosuvastatin好；因無法確認巿面上還有多少偽藥，吳秀梅宣布，即起不分批號由藥廠回收全台醫療院所、藥局的冠脂妥。

食藥署和臺灣阿斯特捷利康公司緊急開會協調後，深夜宣布換藥機制，區分為兩大部分。區域醫院和醫學中心，包含台大、成功、三總、台北、高雄和台中榮總，以及國泰、馬偕、奇美、中山醫、中國醫等全台20個醫學中心，和台北市立、高雄市立聯合醫院等89個區域醫院，待和阿斯特捷利康盤點清查無虞後，即可使用，無須回收。

食藥署技正祁若鳳表示，因區域醫院和醫學中心用藥量大，都是直接向阿斯特捷利康訂藥，不會有偽藥問題，因此待醫院和廠商對帳盤點無問題即可使用。

而其他包含地區醫院、診所、藥局及藥商等，可聯絡阿斯特捷利康公司(AZ)的授權經銷商裕利股份有限公司進行換貨，出貨時會附上一份證書。

欲換藥民眾，可回原取得藥品的醫療機構或就近藥局進行換藥，建議先行電話詢問該醫療機構或藥局是否已有新品，且須在106年3月18日前至醫療機構或藥局進行換藥。

而為保障民眾不會又換到偽藥，食藥署表示，這次換回的藥品，批號為臺灣從未銷售的批號，且有防偽印章。AZ公司會於專設網站公布新換原廠正品的醫療院所及藥局名單。

若民眾原先領取的藥品是來自醫學中心或區域醫院，AZ公司與醫院盤點清查後，即可使用，不會有防偽印章。收回及換貨細則，請洽裕利公司或阿斯特捷利康公司(AZ)官網。

(中時)