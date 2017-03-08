炎亞綸、郭采潔共用湯匙 一起悲劇了！
炎亞綸正在上海拍攝微玄幻美食治癒輕喜劇《親·愛的味道》電視劇，怕冷的他，在外地拍戲有一套禦寒之道，從發熱衣和發熱褲，到貼的、手拿的暖暖包一應俱全，還特地從橫店訂製了一件超大羽絨外套，長度到腳踝，可以全身包緊緊，但還是不敵上海寒冷染上重感冒。前一天白天覺得喉嚨有點不舒服，當天晚上拍夜戲，剛好在上海外灘的戶外餐廳吃飯看夜景，風超大，就傷風感冒了，還不小心把傳染給郭采潔，因有一場戲是要跟她共用一支湯匙，讓他覺得對郭采潔很不好意思！
雖然忙拍戲，但身為球鞋控的他，連在外地工作愛買鞋症頭也發作！劇組才放他兩天假，失心瘋的他已經在各個球鞋品牌旗艦店搶購不少限量鞋，現在開始擔心要怎麼分批帶回台灣。
炎亞綸開心分享失心瘋戰利品，這次最愛的限量鞋是愛迪達黑白繃帶款，出了三個顏色本來要全買，結果只剩一雙有他的size，狂的是繃帶那雙有好幾個系列一模一樣的鞋款，他一口氣買下好幾雙，那款最基本的黑色買三雙，白色也買了兩雙。個性大方的他，好東西樂於和好朋友分享，會定期整理他的鞋櫃，不常穿的就分送給周遭好友。
他受Dior邀請，將回台參加10日晚上微風復興店Dior開幕精品活動，屆時將與以《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》與《嫉妒的化身》女主角孔曉振等藝人一同步上星光紅毯。
(中時)
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